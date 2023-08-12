12-13 августа ожидаются следующие события – Челябинск

12.08.2023, суббота
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11:00 Челябинск – Старт Всероссийского турнира по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Алое поле / Свердловский пр., 59, открытые корты)
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11:30 Челябинск – Открытие фестиваля адаптивных видов спорта для участников специальной военной операции, посвященного Дню физкультурника (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Медвежья рыбалка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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17:40 Челябинск – Акция в рамках фестиваля «Ночь заводов», разработанная творческой командой «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра (ЧТПЗ, ул. Машиностроителей, 21)
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18:00 Челябинск – Ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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19:00 Челябинск – Кинолето: демонстрация фильма Георгия Данелии «Мимино» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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22:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация фильма Игоря Копылова «Небо» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
13.08.2023, воскресенье
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11:00 Челябинск – Летние встречи «Из семейного сундучка»: творческие диалоги и обмен опытом в клубах «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Фестиваль дворовых игр «Команда мечты» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у главной сцены)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у летнего театра)
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14:00 Челябинск – Stay's room: день современной корейской музыки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, коралловый зал)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по сальсе и бачате (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
14.08.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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