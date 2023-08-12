В Челябинске двое в масках расстреляли парня у подъезда

Полиция ищет неизвестных, обстрелявших молодого челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером пятницы, 11 августа, во дворе многоквартирного дома по улице Гражданской в Ленинском районе областного центра.

ЧП попало на запись видеодомофона, установленного на подъезде дома. Она была опубликована в социальных сетях.

На записи видно, как двое неизвестных в масках подходят к молодому человеку, сидящему на лавочке. Когда тот поднимается, визитеры открывают огонь. Один из них сначала стреляет в воздух, потом оба направляют оружие в сторону челябинца. Молодому человеку удается скрыться в подъезде, после чего стрелявшие спокойно удаляются.

По публикации, размещенной в соцсетях, сотрудники отдела полиции «Ленинский» начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. Полицейские выехали на место происшествия для опроса жильцов дома и поиска свидетелей и очевидцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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