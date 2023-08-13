У СКР появились вопросы к новым правилам застройки и землепользования Челябинска

СКР начал проверку градостроительных планов челябинских чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, поводом для нее стало обращение жителей Челябинска к председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение жителей частного сектора Ленинского района областного центра, обеспокоенных будущим своим домовладений в случае утверждения новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ).

Напомним, 10 августа в Челябинске прошли публичные слушания по проекту новых ПЗиЗ. Многие участники обсуждений высказались против градостроительных планов чиновников, изложенных в документе. А жители поселка Плановый и вовсе предложили признать слушания несостоявшимися: челябинцев возмутило изменение статуса земель, на которых расположен поселок, с земель, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, на «среднеэтажную застройку».

Представители мэрии попытались успокоить горожан, заявив, что их дома у них никто отнимать не собирается. Однако, как заявили в видеообращении челябинцы, общение с чиновниками не принесло им успокоения, и они опасаются, что после принятия новых ПЗиЗ в поселке могут начаться пожары, если кто-то все-таки решит «освободить» земельные участки под застройку многоквартирными домами.

«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования в городе Челябинске. С 2011 года несколько участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры, переданы в частную собственность, на них построены коммерческие объекты. Кроме того, проходит процедуру публичных слушаний проект схемы зонирования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов», – рассказали представители СКР.

По данным силового ведомства, следственное управление СКР по Челябинской области уже начало процессуальную проверку по обращению челябинцев. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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