В Челябинском бору гибнут реликтовые деревья

Экоактивисты заявили о гибели реликтовых сосен в Челябинском бору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского экологического объединения «Эко-Standart», тревожное явление общественники обнаружили вдоль берега Шершневского водохранилища: зловонное болото разрушает хвойные насаждения, угрожая реликтовых деревьев.

Во время проведения рейда активисты наткнулись на поток неизвестного происхождения, который и привел к образованию болота. «Вред, который таким образом наносится окружающей среде, неизбежно приведет к гибели сотен деревьев, – считают челябинцы. – Мы направили в региональное министерство экологии материалы фото и видеофиксации экологического бедствия с указанием координат. Требуем объяснить происхождение утечки, устранить и разобраться в данной ситуации компетентным органам».

Активисты намерены обратиться в надзорное ведомство, которое следит за состоянием воды в Шершнях, и призывают власти принять меры по немедленному решению создавшейся экологической угрозы. «Мы надеемся, что наше сообщение привлечет внимание ответственных лиц и позволит предотвратить дальнейшую гибель хвойных насаждений», – заявили в объединении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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