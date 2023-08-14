Десять детей погибли и сотни пострадали в ДТП на южноуральских трассах

С начала года в Челябинской области в автомобильных авариях погибли 10 детей и пострадали почти 300.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Челябинской области, за 7 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 279 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибло и 298 получили травмы. 80% погибших детей – это дети-пассажиры.

С 14 августа на территории Челябинской области стартует второй этап профилактической акции «Внимание-дети!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с родителями – участниками дорожных патрулей, педагогическим составом образовательных организаций области, общественниками проводят комплекс мероприятий, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции примут участие в приемке школ к новому учебному году, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи учебных заведений, проведут уроки дорожной безопасности, родительские собрания, посвященные началу учебного года, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей.

Акция продлится по 11 сентября 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»