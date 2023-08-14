Жители сотни домов в Челябинске остаются без горячей воды сверх срока

Около ста многоквартирных домов Челябинска не дождались возобновления горячего водоснабжения по истечении срока опрессовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжается заключительный этап подготовки отопительных систем к зимнему периоду, стартовавший 9 августа. Однако без горячей воды остаются и жители домов, отключенных ранее. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, сверх срока без горячего водоснабжения остается около 100 многоквартирных домов, отключенных в ходе пятого этапа опрессовки, завершившегося 8 августа. Среди причин задержки аварийные ситуации и необходимость замены бойлеров.

Напомним, заключительный этап опрессовок продлится до 23 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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