В уральском ЗАТО на садовода напала гадюка

В Трехгорном гадюка напала на пенсионера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе медико-санитарной части №72 ФМБА, в приемное отделение больницы обратился 76-летний житель Трехгорного. По его словам, в воскресенье, 13 августа, когда он пропалывал траву на своем участке в садовом товариществе «Прогресс», его укусила гадюка в мизинец левой руки.

За медпомощью человек обратился только через час. За это время кисть руки и участок выше сильно распухли. Медики МСЧ-72 оказали пострадавшему помощь. Сегодня, 14 августа, мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей. Отечность постепенно спадает.

По словам заместителя начальника МСЧ-72 ФМБА России по медицинской части Алексея Шахмаева, укусы гадюк более вероятны при жаркой погоде. «Стоит отметить, чем выше температура окружающей среды, тем быстрее и тяжелее развиваются симптомы интоксикации. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы», – предупреждает медик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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