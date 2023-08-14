Южноуральские полицейские задержали иностранца, грабившего любителей криптовалюты в России

Челябинские оперативники задержали иностранца, подозреваемого в совершении мошенничеств на территории России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Калининский» УМВД обратился 34-летний челябинец, заявивший, что незнакомец похитил у него 3 миллиона рублей. По словам горожанина, деньги он передал неизвестному для покупки криптовалюты.

Южноуралец разместил объявление о желании приобрести криптовалюту в одном из мессенджеров. С ним связался незнакомец. Созвонившись и обговорив все детали, они договорились о встрече для совершения сделки.

Встречу «продавец криптовалюты» назначил в переговорной комнате в одном из отделений банка. Получив деньги, он скрылся в неизвестном направлении. Только тогда челябинец понял, что «бизнесмен» не показал ему никаких документов, удостоверяющих его личность, и даже не назвал своего имени. Догадавшись, что стал жертвой мошенника, горожанин обратился в полицию.

Полицейские начали расследование. Были опрошены десятки свидетелей, отработаны возможные маршруты передвижения злоумышленника. В итоге оперативники установили квартиру, которую тот снимал. Однако выяснилось, что в день, когда мошенник «разжился» тремя миллионами рублей, с квартиры он съехал.

Вскоре, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при поддержке коллег из Нижнего Новгорода, мужчину задержали в момент совершения очередной сделки с подставным покупателем и доставили в Челябинск.

Им оказался 56-летний иностранец, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Для передвижения по России мошенник использовал поддельный паспорт гражданина Российской Федерации.

Аферист уже дал признательные показания. Кроме того, есть основания полагать, что он же причастен к совершению аналогичных преступлений на территории России, в частности в Казани и Москве.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление возможных дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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