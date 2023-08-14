В Челябинской области вернутся к теме строительства АЭС

Южный Урал станет одним из центров атомной генерации в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах по развитию атомной энергетики в Челябинской области генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал сегодня, 14 августа, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В чем будет главная «соль»? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток, – рассказал главный атомщик. – И Челябинская область, и Хабаровский край очень благосклонно относятся к развитию атомных компетенций. Вообще, губернаторы понимают, что это импульс развития региона – и в ходе строительства, а самое главное, в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели который можно просчитать на десятки лет».

Напомним, в Челябинской области уже пытались построить атомную электростанцию. Южно-Уральская АЭС должна была появиться в 140 километрах от Челябинска. Подготовку к строительству начали в конце 1980-х годов. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС в СССР развернулось широкое движение, выступавшее против дальнейшего строительства атомных электростанций. Не обошло оно и Южный Урал, жители которого выступили категорически против возведения АЭС.

Впрочем, развал Советского Союза и тяжелейший экономический кризис первой половины 1990-х снял вопрос о строительстве АЭС. Хотя в 2000-е годы и в «Росатоме», и в областном правительстве периодически возвращались к вопросу развития в регионе атомной генерации. Так, в середине 2010-х годов появилась информация о возможном возобновлении строительства Южно-Уральской АЭС. А в 2019 году в госкорпорации рассматривали возможность размещения в Челябинской области атомной станции малой мощности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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