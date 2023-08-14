Челябинск вошел в пятерку городов-миллионников по объемам нераспроданного жилья в новостройках

Две трети квартир в челябинских новостройках зависли на рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск занял четвертое место среди российских мегаполисов по объемам жилья в новостройках, которое застройщики не могут продать. Об этом сообщили эксперты аналитической платформы bnMAP.pro.

Лидером на начало августа 2023 года оказался Омск. Здесь почти 77% строящегося жилья (248,3 тысячи квадратных метров) оказалось невостребованным. Учитывая, что в среднем в месяц в городе находит покупателя 4,7 тысячи «квадратов», на реализацию остатков в новостройках может уйти 4,4 года.

Второе место занял Краснодар, где из 4,2 миллиона квадратных метров строящегося жилья продано лишь 25%. Оставшиеся 3,2 миллиона «квадратов» покупателя не нашли. И хотя реализуется в столице Кубани 59,2 тысячи квадратных метров в месяц, на то, чтобы распродать уже построенные новые дома, потребуется 4,5 года.

Далее следует Самара – не распродано 71% жилья на рынке новостроек. Остаток в 671,2 тысячи квадратных метров удастся продать за 5,2 года, если, как и сейчас, в месяц будут находить покупателей 10,7 тысячи квадратных метров.

Челябинск занимает четвертую строчку списка. Здесь, как пишет «РБК-Недвижимость», пустуют 306,9 тысячи квадратных метров нового жилья (68%). С учетом того, что в среднем в месяц на рынке реализуется 7,7 тысячи «квадратов», распродать оставшиеся квартиры в новостройках получится за 3,3 года.

На пятом месте находятся Новосибирск и Волгоград, где доля нераспроданного нового жилья составляет 67% и на его продажу понадобится 3,3-3,4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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