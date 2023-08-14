В отношении чиновников миндортранса возбудили уголовное дело из-за транспортного коллапса в Чурилово

Челябинских чиновников подозревают в незаконном отказе частным перевозчикам в обслуживании маршрутов общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по подозрению в воспрепятствовании предпринимательской деятельности по итогам проверки, проведенной после отказа водителей двух маршрутов выйти на работу.

Напомним, 20 октября прошлого года жители микрорайона Чурилово, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска, остались без транспортного сообщения, так как ни один из автобусов, обслуживавших маршруты №86 и №39, не вышел в рейс. Перевозчики (компании «Автолига» и «Сервис-Транс») заявили, что сделали это после того, как получили от регионального миндортранса уведомления о прекращении действия свидетельств на обслуживание маршрутов.

«В период с 1 марта 2022 года по 2 мая 2023 года неустановленные должностные лица Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, действуя умышленно, незаконно прекратили действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок ООО «Автолига» и ООО «Сервис-Транс», чем ограничили права и законные интересы указанных юридических лиц на осуществление предпринимательской деятельности», – цитирует 74.ru постановление о возбуждении уголовного дела.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заявили, что готовы оказывать содействие расследованию уголовного дела в рамках своих полномочий, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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