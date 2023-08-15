15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15.08.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Спортивно-праздничное мероприятие «Нормы ГТО. Марафон «Здоровья» в рамках марафона мероприятий, приуроченного к 25-летию Центра «Здоровье» (легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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11:00 Челябинск – Соревнования «Велодрайв» (сквер имени Колющенко)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Веселая игротека лета «Занимательная география» (сквер «Молодежный», пересечение улиц 1-й пятилетки и Горького)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Уличный флэшмоб к 100-летию со дня рождения Р. Гамзатова (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)
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13:00 Челябинск – Встреча в летнем читательском лагере «Читун»: читаем «Самовар» М. Горького для детей от 7 до 11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Литературные экочтения «Пусть станет этот мир добрее!» ко Всемирному дню бездомных животных (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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15:00 Челябинск – Литературный кайтсерфинг «По морям, по волнам» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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16:00 Челябинск – Летний английский клуб «Summer time»: знакомство с английским языком детей с 7 до 10 лет (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Моноспектакль «Путешественник с картиной» по рассказу японского писателя Эдогавы Рампо (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс от спортивно-танцевальной школы «Вероника» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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