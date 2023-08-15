В Челябинске пройдет Кубок России по баскетболу 3х3

Челябинск примет Кубок России по баскетболу 3х3.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, турнир запланирован на 14-16 сентября текущего года. Об этом сообщил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

«Российская федерация баскетбола вновь доверила Челябинску проведение одного из самых значимых мероприятий по баскетболу 3х3. Мы рады вновь принять спортсменов в столице Южного Урала и готовы оказать им радушный прием», – заявил спортивный функционер.

В турнире примут участие 32 мужские и 16 женских команд – победители и призеры региональных отборочных соревнований, приглашенные команды (по итогам чемпионата страны), хозяева и действующие обладатели кубка.

«Челябинск – один из трех уральских городов, наиболее активно развивающих 3х3 в последние пару лет. Именно этот город сейчас номер один в России по уровню проведения соревнований различного уровня, развития профессиональных клубов, местных команд и игроков младших возрастов», – отметил руководитель отдела по организации и проведению соревнований департамента баскетбола 3х3 РФБ Роман Копосов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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