Южноуральцам отказали в референдуме о возврате прямых выборов глав. Инициаторы идут в суд

Инициаторы всеобщего голосования по вопросе о возврате прямых выборов глав муниципалитетов Челябинской области оспорят отказ регионального парламента в проведении референдума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил общественник Ярослав Щербаков, один из членов инициативной группы по проведению референдума по вопросам о возврате прямых выборов глав муниципальных образований и депутатов Челябинской городской Думы.

Ранее избирательная комиссия Челябинской области не нашла возражений против проведения всеобщего голосования, передав вопросы в законодательное собрание региона. Однако южноуральские парламентарии оказались не столь благодушны.

«В пятницу, путем заочного опроса, без проведения заседания, большинство областных депутатов постановило, что вопросы, вынесенные на референдум о возврате прямых выборов глав городов и районов в Челябинской области и прямых выборов депутатов Челябинской городской Думы, противоречат действующему законодательству», – рассказал челябинец в своем телеграм-канале.

Парламентарии посчитали, что «поставленные вопросы уже были разрешены и предусмотрены в законодательстве», а потому выносить их на референдум не имеет смысла. «По сути, депутаты отказывают гражданам в праве на референдум вообще, ведь большинство вопросов так или иначе урегулировано», – отмечает общественник.

Постановление будет обжаловано в суд в ближайшее время, к иску можно будет присоединиться, заявил челябинец.

Между тем, тему прямых выборов мэров решили подхватить местные эсеры: глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Челябинском ЗСО Василий Швецов уже заявил, что его коллеги намерены направить в законодательное собрание соответствующий законопроект.

Челябинск, Виктор Елисеев

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