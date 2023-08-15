В суд направили уголовное дело в отношении челябинских бездомных, бросивших младенца среди мусора

Пара бездомных челябинцев предстанет перед судом за попытку убийства новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, и его 39-летней сожительницы, обвиняемой в подстрекательстве к совершению убийства, покушении на убийство собственного новорожденного ребенка, а также оставлении в опасности.

Следствием установлено, что 26 мая текущего года в нежилом помещении, расположенном под лестницей, ведущей в бар на улице Красной, бездомная женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 29-31 неделе беременности родила ребенка с экстремально низкой массой тела. Во время родов младенец упал на бетонный пол.

Понимая, что ребенок жив и ему после рождения необходима медицинская помощь, мамаша позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку.

Челябинец положил младенца в полимерный пакет и оставил его в мусорном баке на контейнерной площадке вблизи дома №100 по улице Васенко, после чего скрылся.

Утром ребенка обнаружили прохожие. Его госпитализировали в больницу. До настоящего времени младенец находится в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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