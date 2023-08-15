В Челябинске директора школы наказали за порезы, полученные школьником на перемене

Директора челябинской школы привлекли к ответственности за травмы, полученные учеником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку по обращению матери ученика одной из школ города, потребовавшей наказать работников школы.

В мае 2023 года во время перемены ребенок во время игры с одноклассниками получил резаную рану правой руки.

Мальчику оказали первую медицинскую помощь. Так как рана была незначительной, бригаду скорой медицинской помощи не вызывали, оставив школьника на занятиях. Не стали сообщать об инциденте и родителям ученика, о получении травмы мать узнала лишь от одноклассников сына.

Травма, полученная школьником, свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников и несоблюдении требований к обеспечению безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних, сделали вывод в прокуратуре.

В школе к тому времени провели предварительное разбирательство, в ходе которого установлено, что классный руководитель своевременно не сообщила законным представителям мальчика о произошедшем, сочтя это личным упущением педагога.

Прокуратурой района в отношении директора школы возбуждено административное дело, руководитель привлечена к ответственности в виде предупреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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