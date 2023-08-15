В Челябинске на месяц ограничат движение в районе трамвайного депо №1

По улице Первой Пятилетки в Челябинске ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22 часов 15 августа до 23 часов 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе дома №30 – трамвайного депо №1.

️Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты движения, при движении по данному участку – быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки.

Информация об изменениях в работе общественного транспорта будет опубликована позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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