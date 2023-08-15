Город в Челябинской области остался без водоснабжения

Жители Троицка остались без воды после серьезной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, в ночь с 14 на 15 августа произошел гидравлический удар в сети водоснабжения города. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора.

На утро вторника, 15 августа, было известно о 12 авариях на сетях водоснабжения, включая магистральные водоводы.

Аварии на магистральных сетях планируется устранить в течение дня 15 августа, после чего водоснабжение будет частично восстановлено, и вода начнет появляться в домах троичан и социальных объектах там, где нет порывов на квартальных сетях, заявили представители городских властей.

Ориентировочно под отключение попало 355 многоквартирных домов и 26,5 тысяч человек. Жители так называемой верхней зоны города (поселки Жиркомбинат, Станционный, Гончарка, Пятилетка) находятся с водой за счет имеющихся там резервуаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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