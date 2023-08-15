Экс-директора муниципального учреждения задержали в Челябинске

Бывшего руководителя ликвидированной структуры мэрии Челябинска задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александра Степанова, в течение полутора лет возглавлявшего МБУ «Геоцентр Челябинска», сотрудники ФСБ задержали после проведенных у него обысков.

Бывшего руководителя муниципального учреждения подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету. По версии следствия, в конце 2022 года он заключил контракт на покупку строительных материалов на сумму 8 миллионов рублей.

При этом, как пишет 74.RU, контракт заключили с единственным поставщиком, минуя конкурсные процедуры, а стоимость стройматериалов оказалась завышенной почти вдвое.

В отношении Степанова возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Напомним, Александр Степанов возглавил принадлежавшее мэрии Челябинска МБУ «Геоцентр» в сентябре 2021 года. В марте 2023 года он ушел в отпуск с последующим увольнением. В июле текущего года учреждение было ликвидировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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