В Сатке рабочий погиб от электрического заряда. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по итогам доследственной проверки.

Трагедия произошла в июле текущего года на территории коммерческой организации в Сатке. Один из рабочих, не убедившись в том, что находится в производственном цехе один, а также не заметив запрещающего плаката, включил рубильник подачи тока. В результате погиб его коллега, осматривавший в этот момент электрооборудование мостового крана: мужчина дотронулся до элементов под напряжением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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