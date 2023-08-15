На оживленной магистрали в центре Челябинска вводятся ограничения движения

На одной из основных магистралей Челябинска вводятся ограничения для автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на Свердловском проспекте продолжаются ремонтные работы на теплосетях открытым способом.

В связи с этим с 8 часов 16 августа до 20 часов 24 августа будет ограничено движение транспорта на Свердловском проспекте в районе домов №№ 39 – 41, а также закрывается движение по улице Работниц в районе дома №30 по Свердловскому проспекту

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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