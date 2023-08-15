Жара наступает: на Южном Урале воздух раскалится до +32

К концу рабочей недели температура воздуха в Челябинской области поднимется до 32 градусов выше нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, вторая половина текущей недели обещает быть жаркой и душной.

В ночь на среду, 16 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +11, +16 градусов по Цельсию, в горах и низинах – до +5. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы, зато воздух прогреется до 26-31 градуса выше нуля.

Ночи четверга и пятницы окажутся не только сухими, но и душными: по прогнозам синоптиков, ветер будет неустойчивым и слабым. Днем скорость ветра также ожидается в пределах 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +11, +16 градусов, днем четверга – 26-31 градус выше нуля. В пятницу воздух раскалится до 32 градусов жары.

В Челябинске ближайшие три дня осадков не ожидается. Температура ночью в среду и четверг – 14-16 градусов выше нуля, в пятницу – 15-17 градусов тепла. Днем следующие два дня синоптики обещают +28, +30 градусов. В пятницу столбик термометра поднимется к отметкам 29-31 градус выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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