В Челябинске возбудили уголовное дело о разбазаривании участков городского бора

СКР возбудил уголовное дело по факту незаконного выделения участков на землях Челябинского городского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий при отчуждении земельных участков.

Ранее представители силового ведомства вместе с общественниками проинспектировали земли на территории ООПТ «Челябинский городской бор», переданные в частную собственность. Поводом для реализации земельных участков стало якобы наличие на них объектов недвижимости и незавершенного строительства. Однако горожане настаивали, что никаких объектов на землях ООПТ нет и в помине, а потому выделение участков незаконно.

По данным следствия, чиновники мэрии Челябинска и других органов государственной власти и местного самоуправления «достоверно знали о том, что на земельных участках, расположенных на территории лесного массива ООПТ «Челябинский городской бор», отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства». Однако это не помешало им выделить земли и продать их, нарушив тем самым федеральное законодательство.

Действия служащих повлекли «существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства», отметили представители следственного управления СКР по региону. Кроме того, они причинили ущерб городу на сумму более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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