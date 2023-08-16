16 августа ожидаются следующие события – Челябинск

16.08.2023, среда
-
10:00 – 13:00 Челябинск – Прием граждан председателем комиссии общественной палаты по вопросам экономики, предпринимательства и нормативно-правового регулирования Алексеем Лариным (Общественная палата Челябинской области, ул. С. Кривой, 75а, каб. 515)
-
12:00 – 13:00 Челябинск – Экскурсия от библиотеки №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, встреча у монумента «Защитникам Отечества»)
-
12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, встреча у монумента «Защитникам Отечества»)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка рядом с летним театром)
-
14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Подари мне лето» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
-
15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
15:00 Челябинск – Книжно-познавательное путешествие «В гостях у Сеньора Помидора» ко Всемирному дню помидора (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
15:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию акварелью ко Дню арбуза (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
-
16:00 Челябинск – Вечер творчества «Все начинается с любви» к 95-летию со дня рождения А. Дементьева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 Челябинск – Танцевальная фитнес-тренировка Salsation (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)
-
19:00, 20:00 Челябинск – Занятия по историческому танцу и подготовка к балу «Россия сквозь века» (Дом Покровского, ул. Труда, 98, вход со стороны улицы Кирова, рядом с восточной башней музея)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube