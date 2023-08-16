Челябинская область продолжает испытывать резкую нехватку врачей

Медики остаются одними из наиболее востребованных профессий на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, сразу три медицинских специализации вошли в первую пятерку рейтинга востребованности профессий по итогам января-июля 2023 года.

В целом, мониторинг соотношений количества вакансий к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность, показал, что в 2023 году интерес работодателей как к рабочим профессиям, так и к профессиям служащих остается на высоком уровне, отмечают представители ведомства.

Наиболее востребованы в регионе арматурщики (коэффициент востребованности – 186,6) и слесари-электромонтажники (101).

А вот следующие три строчки остались за медиками. На третьем месте оказались врачи-педиатры (85). Далее следуют просто врачи (67,4) и врачи-терапевты (55).

Среди рабочих специальностей также пользуются спросом: оператор линии в производстве пищевой продукции (52,2), дежурный оператор (слесарь) по ремонту оборудования (52), слесарь по сборке металлоконструкций (47,6) и рабочий зеленого строительства (40).

Наиболее востребованными профессиями служащих, помимо врачей, стали инструктор по гигиеническому воспитанию (38), акушерка (27), инженер по подготовке производства (27).

Профессии бухгалтера (0,5), юриста (0,3), экономиста (0,2) продолжают оставаться низко востребованными.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»