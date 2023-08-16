В Челябинске сотрудница вуза перевела «банкирам» и «силовикам» почти 8 миллионов рублей

Работница челябинского вуза перевела мошенникам около 7,8 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела полиции «Калининский» зафиксировали один из крупнейших случаев телефонного мошенничества.

В течение нескольких дней 75-летняя работница челябинского вуза перевела злоумышленникам около 7,8 миллиона рублей.

Женщина рассказала полицейским, что в течение недели общалась то с сотрудниками правоохранительных органов, то с сотрудниками банка. За все время общения у нее не возникло ни тени сомнений в правдивости получаемой информации, так как в своей речи звонившие оперировали специальной терминологией. Поэтому челябинка, чтобы сохранить свои сбережения, которые якобы находились под угрозой, следовала всем их указаниям. Перед каждой денежной операцией злоумышленники напоминали женщине, что она никому не должна говорить, зачем и с какой целью снимает деньги – ни родным, ни сотрудникам банка.

И только после того, как в очередной раз ей позвонили и сообщили, что «черные риэлторы» пытаются завладеть ее домом, она решила рассказать обо всем племяннице, которая сказала, что это были мошенники и рекомендовала обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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