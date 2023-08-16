В Челябинске зафиксировали почти двойное превышение ПДК по сероводороду

Южный Урал окутала неароматная дымка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 16 августа, в столице Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке наблюдается дымка.

«Это связано с увеличением влажности и перепадом ночных и дневных температур. Кроме того, в данный момент наш регион находится в области повышенного давления», – заявили чиновники.

В настоящее время, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, превышений нет. Вместе с тем, ночью и утром фиксировались превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации по сероводороду – в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК. Также утром ПДК был превышен по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК – в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.

Ввиду действующего режима неблагоприятных метеоусловий усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области, заверили в минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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