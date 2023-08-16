Экс-директору МБУ «Геоцентр Челябинска» предъявили обвинение

В СКР раскрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего главы структуры челябинской мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшему директору муниципального бюджетного учреждения предъявлено обвинение в превышении полномочий в сфере закупок.

По данным следствия, директор МБУ «Геоцентр Челябинска» Александр Степанов в нарушение федерального законодательства заключил муниципальные контракты на поставку скального грунта и фракционного щебня для обустройства проездов и тротуара на улицах областного центра с единственным поставщиком, без проведения конкурентных процедур по значительно завышенной стоимости. Ущерб городской казне превысил 3,5 миллиона рублей.

Следователем СК России по Челябинской области подготовлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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