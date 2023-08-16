Челябинец, выкинувший собаку из окна пятого этажа на глазах маленькой дочери, предстанет перед судом

Житель Челябинска ответит в суде за убийство собаки на глазах десятилетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего.

По версии следствия, в марте 2023 года пьяный челябинец сбросил собаку из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Ферросплавной. Все это видела его 10-летня дочь, хозяйка пса.

Животное упало на асфальтированную проезжую часть и через какое-то время скончалось на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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