Власти Южного Урала окончательно завернули проект трамвая между Челябинском и Копейском

Трамвайного сообщения между Челябинском и Копейском не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти не будут возвращать трамвайный маршрут, соединявший несколько десятилетий назад Челябинск с его городом-спутником Копейском. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

«Мы не вернем трамвай из Челябинска в Копейск. Два года назад мы рассматривали вариант маршрута электрички из Копейска до железнодорожного вокзала Челябинска, но проект очень дорогостоящий. Если он и будет реализован, то не в текущем моменте», – рассказал чиновник в эфире программы «Большая редакция».

Напомним, трамвайный маршрут между Копейском и Челябинском действовал с середины 1940-х до 1976 года.

К идее вернуть трамвай в двух муниципалитетах обратились несколько лет назад, в ходе подготовки транспортной реформы в Челябинской агломерации. Правда, очень быстро она трансформировалась в проект запуска между городами электропоезда.

Реализация проекта «Электричка большого города» была запланирована на 2022-2023 годы. Мэрия Копейска даже успела провести в 2021 году опрос жителей, чтобы определиться с конечной станцией на территории округа.

Однако оказалось, что маршрутная схема электрички разработана неправильно. В итоге стоимость проезда на ней была бы существенно выше, чем на автобусе. В декабре 2021 года в миндортрансе заявили, что поставили проект на паузу. Теперь от него окончательно решили отказаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»