В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

Челябинцев предупредили об отключении светофорных объектов на пяти перекрестках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 17 августа, будут отключены светофоры на пяти перекрестках города.

С 8:00 до 18:00 не будут работать объекты в центре Челябинска, на пересечении улиц Воровского и Курчатова, а также улиц Блюхера и Курчатова.

С 13:00 до 16:00 планируется отключение светофоров на улице Черкасской – на пересечении с улицей 50-летия ВЛКСМ, ПВУ-1 и ПВУ-2.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на данных участках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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