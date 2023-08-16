Суд отменил решение о слиянии контрольно-счетных палат Миасса и Челябинской области

Миасская активистка добилась отмены решения о расформировании контрольно-счетной палаты города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного отделения партии «Яблоко», сегодня, 16 августа, 2-й арбитражный суд отменил решение собрания депутатов Миасса о ликвидации городской контрольно-счетной палаты.

Напомним, 30 января текущего года в Миассе состоялось подписание соглашения между городским парламентом и КСП региона о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на областной уровень. Это первый подобный случай в регионе.

Такая возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ. При этом с подобной инициативой могут выступить депутаты представительного органа муниципалитета.

Распространяться о причинах подобного решения не стали. Однако один из крупнейших городов Челябинской области остается одним из наиболее проблемных муниципалитетов региона. Так, в конце минувшего года обострилось противостояние между тогдашним мэром Григорием Тонких и городским собранием депутатов. В итоге отношения между исполнительным и представительным органами власти настолько накалились, что парламентарии отказались рассматривать подготовленный чиновниками проект бюджета на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. В ситуацию пришлось вмешиваться региональному правительству.

Есть претензии к городским властям и у аудиторов. Так, в 2020 году региональная КСП упрекнула мэрию Миасса в том, муниципальные чиновники не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки еще в 2018 году.

В феврале известная активистка Валентина Комкова обратилась в суд с требованием отменить решение о расформировании палаты. Так как КСП входит в структуру органов местного самоуправления, его ликвидация осуществляется путем внесения изменений в устав города, отметила общественница. Но этого сделано не было. Публичные слушания по этому поводу не проводились. Кроме того, депутаты не обсуждали этот вопрос ни на одном из своих округов. Все это, по мнению активистки, нарушает Устав Миасского городского округа.

Арбитражный суд Челябинской области в удовлетворении иска отказал. Тогда Комкова оспорила это решение во 2-м апелляционном суде. Эта инстанция встала на сторону активистки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»