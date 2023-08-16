Мэрия Челябинска выступила с заявлением после возбуждения уголовного дела по участкам в бору

После возбуждения уголовного дела по факту сомнительной продажи участков в Челябинском бору городские власти выступили с официальным комментарием.

Как уже сообщал «Новый День», следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при отчуждении земельных участков.

Ранее представители силового ведомства вместе с общественниками проинспектировали земли в Челябинском городском бору, переданные в частную собственность. Поводом для реализации земельных участков стало якобы наличие на них объектов недвижимости и незавершенного строительства. Однако горожане настаивали, что никаких объектов на этих землях нет и в помине, а потому выделение участков незаконно.

По данным следствия, чиновники мэрии Челябинска и других органов государственной власти и местного самоуправления «достоверно знали о том, что на земельных участках, расположенных на территории лесного массива ООПТ «Челябинский городской бор», отсутствуют объекты недвижимости и незавершенного строительства». Однако это не помешало им выделить земли и продать их, нарушив тем самым федеральное законодательство.

Действия служащих, считают следователи, повлекли «существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства». Кроме того, они причинили ущерб городу на сумму более 1 миллиона рублей.

Сегодня, 16 августа, пресс-служба мэрии Челябинска опубликовала официальный комментарий по ситуации с земельными участками в районе улицы Лесопарковой, расположенными в непосредственной близости от ООПТ «Челябинский городской бор», но не входящими в настоящее время в границы памятника природы.

По словам чиновников, земельные участки, находящиеся в собственности ООО «Техсервис» (территория, где недавно был снесен спорткомплекс «Полет»), никогда не находились в муниципальной собственности. По информации, имеющейся в администрации города, в частную собственность они перешли в процессе приватизации завода «Полет».

Земельный участок с кадастровым номером 74:36:0504006:381 с 2018 года находится в собственности ООО Спортивно-оздоровительный центр «Стиль жизни». Он был выкуплен у муниципалитета «в установленном законом порядке, при предоставлении всех необходимых документов, с целью эксплуатации нежилого здания, принадлежащего ООО на праве собственности», заявляют в мэрии.

Еще один земельный участок (с кадастровым номером 74:36:0504006:377) в 2016 году мэрия предоставила в аренду ООО «Абсолют» для строительства спортивно-игровой площадки по решению суда. В 2018 году компании выдали разрешение на строительство на основании судебных актов, в 2022 году его продлили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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