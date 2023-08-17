17 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17.08.2023, четверг
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10:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Томатное настроение» ко Всемирному Дню помидора (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:30 Челябинск – Гостиная психолога: индивидуальные консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в летнем читательском лагере «Читун»: читаем «Рассказы о щенке и кошечке» Й. Чапека для детей от 7 до 11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Сертификаты на дополнительное образование детей – как это работает» (ОТВ)
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14:00 Челябинск – Киновстреча «Мультфильмы студии Уолта Диснея», выставка книг серии «Уолт Дисней» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Обсуждение книги «Из кожи вон», автор Цай Чунда (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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