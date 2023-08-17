На принадлежащей ММК шахте перейдут к безлюдной выемке угля

ММК планирует перевести шахту «Чертинская-Коксовая» на безлюдную выемку угля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК-УГОЛЬ (входит в Группу ММК) завершает подготовительные работы по разработке пласта №6 (участок Чертинский Глубокий) на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области, балансовые запасы которого составляют 14,7 миллиона тонн угля ценной марки «Ж».

Добыча будет вестись по технологии безлюдной выемки, благодаря чему удастся полностью исключить любые риски для работников в забое, считают в холдинге.

Добыча угля на новом пласте запланирована на конец 2025 года, что позволит восполнить заканчивающиеся объемы угля текущего пласта №5. Годовой объем добычи в целом по шахте составит от 1,8 до 2,2 миллиона тонн. Для сравнения, в 2022 году добыча составила 1,7 миллиона тонн.

Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по проекту. Он предусматривает строительство механизированного очистного комплекса с безлюдной выемкой угля: оператор из соседнего штрека будет управлять забойным оборудованием с помощью видеокамер и многочисленных датчиков, установленных на комбайне.

Существующий наклонный ствол будет расконсервирован. Также в течение полутора лет построят новую и расширят существующую промышленную площадку на территории Беловского муниципального округа. На промплощадке установят вентилятор главного проветривания и современную блочно-модульную котельную, разместят противопожарную насосную станцию, объекты электроснабжения, отстойник ливневых и шахтных вод и другие вспомогательные объекты.

Кроме того, запланировано строительство монорельсовой дороги для доставки в шахту людей, материалов и грузов.

Ведение очистных работ по технологии безлюдной выемки позволит создать производительные и комфортные условия добычи, сократить присутствие людей в лаве за счет автоматизации всех процессов, радикально снизить травматизм и повысить безопасность производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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