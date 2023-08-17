Над Челябинском продолжает висеть смог

В воздухе Челябинска зафиксировали превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в столице Южного Урала и ряде территорий области продолжает наблюдаться дымка.

«По информации Челябинского Гидрометцентра на 8 часов 17 августа, дымка наблюдается в Аргаяше, Бродокалмаке, Октябрьском, Верхнем Уфалее. В Верхнеуральске отмечен просвечивающий туман», – уточнили представители ведомства.

В настоящее время, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, превышений загрязняющих веществ в воздухе областного центра нет. Незначительные превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации фиксировались в ночные часы по взвешенным веществам – в Металлургическом районе на 0,06 ПДК, сероводороду на 0,08-0,1 ПДК – в Тракторозаводском и Калининском районах, сероводороду на 0,2 ПДК – в Ленинском районе.

Напомним, с 12 августа на территории Южного Урала установились неблагоприятные метеорологические условия. Режим НМУ первой степени опасности действует с 12 августа – в Магнитогорске, с 14 августа – в Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте, Аше и Сатке. Он продлится до вечера 18 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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