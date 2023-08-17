Две трети челябинцев относятся к бездомным собакам с сочувствием

Почти 70% жителей Челябинска заявили о сочувствии к бездомным псам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство челябинцев испытывает к бездомным собакам не столько страх и тревогу, сколько сочувствуют им. Таковы результаты опроса, опубликованные лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в преддверии Международного дня бездомных животных, который отмечается в этом году 19 августа.

Проблема безнадзорных животных актуальна во всем мире, напоминают исследователи. «Российские зоозащитники отмечают, что популяция бездомных кошек и собак составляет несколько миллионов особей. Для регионов России, в том числе и для Челябинской области судя, по новостной повестке, проблема беспризорных собак очень злободневна», – рассказали социологи. Тем интереснее было выяснить, как же относятся челябинцы к собакам без хозяев.

Опрос показал, что большинство респондентов испытывает сочувствие к бездомным собакам (69,8%), почти каждый четвертый опрошенный (23,5%) говорит о состоянии тревоги по отношению к ним, а каждый пятый испытывает страх (20%).

Причем среди тех, кто сочувствует и относится к бездомным животным с тревогой, преобладает молодежь (горожане в возрасте 18-24 лет), а среди испытывающих страх больше, чем в среднем по массиву опрошенных, женщин и тех, кто относит себя к малообеспеченным при оценке уровня своего материального благосостояния.

Схожие тенденции обозначены Всероссийским центром изучения общественного мнения, отметили исследователи. Социологи ВЦИОМ провели опрос об отношении россиян к бездомным животным в августе прошлого года и сообщили, что большинство россиян относятся к ним с сочувствием (71%). Тревогу испытывают 12% респондентов, безразличны к проблеме 7%, а 6% признались, что бездомные животные вызывают у них страх. При этом 90% россиян сообщили, что в их населенном пункте есть бездомные животные.

Челябинские социологи проводили исследование методом инициативного опроса в апреле текущего года. В ходе него опросили 700 человек старше 18 лет во всех районах областного центра. Статистическая погрешность данных +4,0%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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