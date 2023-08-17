Магнитогорец ответит в суде за «домашнее» обрезание новорожденному

Житель Магнитогорска, едва не угробивший младенца, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью новорожденного ребенка.

По версии следствия, мужчина, делая по просьбе знакомого обрезание младенцу на дому, при использовании местного анестетического препарата превысил его дозировку. Из-за анафилактического шока малыш потерял сознание и не мог нормально дышать. К счастью, медикам больницы, куда его доставили, удалось спасти ребенку жизнь.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Южноуральцу грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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