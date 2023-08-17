В Челябинске перед судом предстанут полдюжины подростков, вынесшие из магазинов товары на миллион рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении шести юных южноуральцев, совершивших серию краж в сетевых магазинах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении 6 жителей региона, обвиняемых в совершении 45 краж и грабежей.

По версии следствия, в 2021-2022 годах южноуральцы, которым было на тот момент 14-17 лет, регулярно похищали различные товары из сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», расположенных на территории Челябинска и области.

Днем они вносили приглянувшиеся им вещи под видом обычных покупателей, а ночью забирались в помещения магазинов, разбивая стекла витрин и взламывая входные группы.

В результате ритейлеры потерпели материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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