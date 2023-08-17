Магнитогорская полиция задержала сочинца, потрошившего банковские карты таксистов

Полицейские Магнитогорска проверяют жителя Сочи на причастность к совершению серии мошенничеств с таксистами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на афериста сотрудники уголовного розыска полицейского управления Магнитогорска вышли совместно с коллегами из Череповца.

В полицию обратился 24-летний таксист. Он рассказал, что ему поступила заявка о доставке с сообщением «оплата 2 000 рублей, подробности по телефону». Магнитогорец позвонил по указанному номеру, где ему объяснили, что необходимо забрать из торгового центра доставку, однако перед этим ее необходимо будет оплатить.

Далее молодому человеку пришло сообщение с постороннего номера телефона о зачислении на его счет 12 тысяч рублей. Через банкомат он снял эту сумму и перевел на счет, который продиктовал ему собеседник. Затем звонок прервался. Только после этого таксист обратил внимание, что сообщение пришло не от банка, а с абонентского номера. Проверив баланс карты, он понял, что перевел собственные сбережения.

Сотрудники полиции сумели идентифицировать принадлежность телефонного номера, а также провели ряд дополнительных мероприятий, после чего установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее не судимый 41-летний житель города Сочи. Деньги, полученные мошенническим путем, он тратил на собственные нужды.

Отделом полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений и устанавливают всех причастных к ним лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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