Партия говядины «выросла» в 20 раз, пока каталась по складам в Челябинске

Челябинские коммерсанты умудрились увеличить массу поступившего на продажу мяса с 5 до 99 тонн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на подозрительные манипуляции специалисты ведомства обратили внимание 15 августа, изучая документы компании из Челябинска, специализирующей на оптовой торговле продуктами животного происхождения.

«При анализе правильности оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» было установлено, что 4 августа предприятие от поставщика из Москвы получило 5 тонн говядины бескостной замороженной 2-го сорта. Путем многочисленных перемещений между площадками, расположенными в Челябинске, в течение пяти дней объем поступившей продукции увеличился почти в 20 раз и составил уже 99 тонн», – рассказали в Россельхознадзоре.

На каждом этапе перемещения вес продукции незаконно увеличивался, а гашение документов при перемещении мяса с площадки на площадку проходило в нелогично короткое время.

За внесение заведомо ложных данных в оформляемые эВСД регистрация уполномоченного лица предприятия в системе «Ветис.Паспорт» 15 августа была аннулирована. Также в информационной системе удалены все записи, подтверждающие увеличение веса продукции.

Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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