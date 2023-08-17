Под Челябинском подросток погиб, занимаясь паркуром на железнодорожных путях

За два дня на путях ЮУЖД в Челябинской области погибли два человека.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в компании обеспокоены случаями травмирования жителей в Челябинской области.
Только на этой неделе на ЮУЖД смертельные травмы получили два человека, один из них несовершеннолетний, рассказали представители транспортной компании.
Вчера, 16 августа, вечером на станции Аргаяш 69-летний мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист грузового поезда пытался предотвратить наезд, но безуспешно. Пенсионер скончался на месте.
Сегодня, 17 августа, на перегоне Чурилово – Межозерная 17-летний подросток, занимаясь паркуром, забрался на железнодорожный мост и получил удар электрическим током. Спасти молодого человека не удалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
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