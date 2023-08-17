Один из трамвайных маршрутов в Челябинске изменят на два месяца

Трамвай №20 в Челябинске временно изменит свой маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 17 августа по 15 октября для завершения капитального ремонта трамвайных путей закрывается движение трамваев до областной больницы на участках:

Свердловский проспект от улицы Блюхера до улицы Труда,

улица Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной.

На время проведения ремонтных работ трамвай №20 будет следовать по маршруту: ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо №1.

Челябинцам предлагают на период ограничений воспользоваться троллейбусами №5, №12, №16 или автобусами КМ, №14, №23 и №51.

Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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