В центре Челябинска загорелся троллейбус с пассажирами

Троллейбус задымился недалеко от городской больницы в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 августа, на Свердловском проспекте в Центральном районе Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Подъезжая к остановке «Южная», расположенной рядом с городской больницей №1, загорелся троллейбус. Дымом заволокло сначала кабину водителя, затем задымление начало распространяться в салоне электротранспорта.

По информации ГУ МЧС, причиной дыма могло стать короткое замыкание. Прямого горения не было. В момент ЧП в салоне троллейбуса находились 15 человек. Они покинули машину еще до приезда пожарных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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