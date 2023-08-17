На нескольких оживленных перекрестках Челябинска отключат светофоры

Пять светофорных объектов отключат в пятницу в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 августа, светофоры отключат в центре и на северо-западе города.

С 8:00 до 18:00 особенно внимательными должны быть водители и пешеходы на пересечении улицы Братьев Кашириных с улицами Косарева и Краснознаменной.

В это же время будут отключены светофорные объекты на перекрестках улиц Воровского и Курчатова, а также Блюхера и Курчатова.

Кроме того, с 9:00 до окончания работ не будет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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