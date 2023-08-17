На Южном Урале неизвестный расстрелял медведя, лежавшего у дороги

Полиция ищет неизвестного, расстрелявшего медведя в Саткинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, житель региона выстрелил в лежащее на обочине животное, по предварительной версии, сбитое проезжавшим мимо автомобилем.

Информация об инциденте поступила в ведомство днем четверга, 17 августа. На место происшествия выехали инспекторы охотнадзора областного минэкологии, которые в данный момент уточняют все обстоятельства произошедшего совместно с опергруппой ОМВД по Саткинскому району и представителями Саткинского общества охотников.

Сейчас в сети распространяется видео, снятое одним из очевидцев. В версии, где присутствует звук, авторами выдвигается предположение, что медведь попытался напасть на приближавшегося к нему человека, и именно поэтому было применено оружие, отметили представители министерства.

«Первое, что нужно было сделать участникам аварии, после вызова сотрудников полиции и минэкологии, ни в коем случае не приближаться к животному и дождаться специалистов. Иногда пострадавшие звери могут уйти в лес и выжить. Если травмы серьезные, но животное еще живо, его судьбу решают только представители ответственных ведомств», – подчеркнул начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

В настоящее время охота на медведя на территории, где произошел инцидент, запрещена, напомнили в ведомстве. Специалисты министерства экологии направили заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. Виновным грозит штраф – до 500 тысяч рублей. Максимальное наказание в рамках данного нарушения – лишение свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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