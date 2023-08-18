18 августа ожидаются следующие события – Челябинск

18.08.2023, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные занятия по скейтбордингу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, скейтплощадка)

10:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

10:00 – 17:00 Челябинск – Фотосессия «Книга в руках молодых» ко Всемирному дню фотографии (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Щит и меч Курской битвы» к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

12:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга…» от Уолта Диснея (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 – 15:00 Челябинск – Игровая программа «Чебурашка – дружочек» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

13:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия выставочного проекта «Особые битвы, особые дела, будут доверены Вам», совместно с первым днем работы научно-популярного фестиваля исторической реконструкции «На Заставе» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома «Аквариум»)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Библио-акция «День рисования на асфальте» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 – 18:00 Челябинск – Выступление ансамбля «Октоих» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)

19:00 Челябинск – Мастер-класс по танго (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация фильма Карена Шахназарова «Сны» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

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