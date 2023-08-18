Четыре трамвайных маршрута в Челябинске изменят схему движения

Больше недели четыре челябинских трамвая будут следовать по измененным маршрутам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения коснутся трамвайных маршрутов №5, №15, №18 и №22.
С 22 часов 18 августа до 5 утра 27 августа закрывается движение трамваев на участках:
улицы Первой Пятилетки от улицы Горького до трамвайного депо №1;
улицы Горького от проспекта Победы до ЧТЗ.
Это связано с заменой стрелочных переводов у трамвайного депо №1 и Монтажного колледжа.
Трамваи будут направлены:
№5 – ЧЭМК – Кирова – Завод Колющенко;
№15 – ЧЭМК – проспект Победы – Чичерина;
№18 – ЧЭМК – проспект Победы – ЧМК;
№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо № 1.
Трамвай №12 на время ремонта в часы пик будет ходить каждые 10 минут.
На период действия ограничений челябинцам рекомендуют воспользоваться троллейбусами №№ 6, 10, 16, 19, 25, а также автобусами №№ 2, 4, 9, 18, 34, 483.
Челябинск, Виктор Елисеев
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