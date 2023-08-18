В Челябинске поймали мигрантов с 1,6 килограмма героина

В Челябинске задержали иностранцев с 1,6 килограмма героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, иностранцев с крупной партией героина задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

«Установлено, что двое граждан ближнего зарубежья 22 и 30 лет временно проживали на территории России и являлись курьерами незаконного интернет-магазина, предлагающего к продаже наркотики. При этом другого способа заработка не имели», – уточнили представители силового ведомства.

При задержании у мигрантов изъяли сверток с героином массой свыше 250 граммов, а при обыске по месту их временного проживания – еще 1,4 килограмма наркотика, электронные весы и упаковочный материал для расфасовки незаконного товара.

Задержанные арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Наркокурьерам грозит штраф до миллиона рублей и многолетнее лишение свободы, после которого их депортируют из России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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