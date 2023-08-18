В СКР взяли на контроль расследование изнасилования 16-летней жительницы Магнитогорска мигрантом

Глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела таксиста-иностранца, изнасиловавшего 16-летнюю девушку в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении преступления в отношении жительницы Челябинской области

«В социальных медиа опубликован материал о том, что в Магнитогорске уроженец Средней Азии совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девушки. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело», – уточнили представители СКР.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Известно, что иностранец, неофициально работавший в такси, подвозил девушку ночью к ней домой. Водитель настойчиво намекал на близость, когда же та отказалась, отвез к себе в квартиру и изнасиловал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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